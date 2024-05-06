مراسل إكسترا نيوز: قصف مستمر على رفح الفلسطينية وفتح المعبر على مدار الساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 07:33 مساءً - رصد عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البرى، عبور شاحنات المساعدات من المعبر لقطاع غزة.

وقال عوض الغنام :إن هناك قصف مستمر من الجانب الإسرائيلى نحو مدينة رفح الفلسطينية ولم يتوقف منذ أن وصلنا لمنتصف اليوم وهو قصف كبير للغاية من المدفعية أو الطيران، لافتا إلى أن آخر الأخبار توضح أن القصف فى شرق رفح، ومناطق كثيرة بدأت العملية فيها عند مطار رفح وهو مطار قديم لا يعمل.

ولفت مراسل "إكسترا نيوز" إلى أن التجمعات السكانية المحيطة بقطاع غزة لها قدر كبير من القصف ووصل عدد الضحايا إلى أكثر من 50 شهيدا والعشرات من الجرحى.

وأكد عوض الغنام أن حركة العبور من معبر رفح لم تتوقف ولو لجزء من الثانية، والعمل مستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وهو المعتاد دوما والحركة لم تتوقف على مدار الساعة، فضلا عن دخول المصابين والجرحى وتقديم الدعم اللازم لهم لحظة عبورهم للجانب المصرى، وهناك حالة استنفار كبرى للقطاعات التابعة لوزارة الصحة.