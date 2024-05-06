حماس توجه الشكر لمصر وقطر على الجهود المبذولة وتكشف تفاصيل الصفقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 10:29 مساءً - قدم طاهر النونو المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، الشكر للوسطاء من جمهورية مصر العربية وقطر على الجهود الكبيرة التى بذلوها وصولا لهذه اللحظة والورقة لتى تسلمناها ودرسناها بشكل معمق، وبناء عليها تمت الموافقة.

وأضاف طاهر النونو خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أنه تم اليوم الاتصال إبلاغ الجانب المصرى والقطرى بالموافقة على الورقة، وهذه الموافقة للفصائل الفلسطينية على الأرض فى قطاع غزة والتى شاركت فى هذه المعركة التاريخية.

تابع طاهر النونو، كان هناك تواصل وحديث مشترك خلال المرحلة الماضية، وهذه الورقة استجابت للنقاط الأربعة التى طالما تحدثت عنها الحركة، وهى وقف إطلاق النار، عودة النازحين، وإنهاء التواجد العسكرى للاحتلال داخل القطاع، وإعادة الإعمار وحق تبادل الأسرى بشكل مقبول ومرضى.