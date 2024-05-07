سام مرسي يتوج بجائزة لاعب الموسم لفريق إيبسويتش تاون بعد مساهمته في صعوده للبريميرليج (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 06:32 مساءً - توّج لاعب الوسط المصري الأصل سام مرسي كابتن ايبسويتش تاون الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في فريقه عن الموسم الماضي.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي ايبسويتش تاون علي موقع التدوينات "X " عن حصول سام مرسي علي لقب افضل لاعب في الموسم بالنادي بعدما قاد الفريق للتأهل الي الدورى الممتاز الإنجليزي في الموسم المقبل، ليصبح سام مرسي أول قائد مصري في التاريخ يصعد مع فريقه من دوري الدرجة الأولى للبريميرليج.



من ناحية أخرى، علق لاعب الوسط المصري سام مرسي، قائد فريق إبسويتش تاون، على تأهل فريقه للدوري الإنجليزي الممتاز، ووجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني.

وقال سام مرسي فى تصريحات تليفزيونية، "فخور للغاية لكوني أول مصرى يقود فريق للتأهل للدوري الإنجليزي، إنه لشعور مذهل وهو حلم كل لاعب للمشاركة في البريميرليج".

وأضاف نجم منتخب مصر، "أهدي هذا الإنجاز للشعب الفلسطيني، لديّ اتصالات مع كثير من الناس هناك ومنذ عدة أسابيع أرسلوا لي مقطع فيديو لدعمي، وهذا الأمر جعل دموعي تنهمر، شعرت بالصدمة، ففى النهاية هى مجرد كرة قدم لكن هؤلاء الناس هم الأبطال الحقيقيون".

وتابع، "لم يتم استدعائي لمعسكر منتخب مصر الأخير، ولا أعلم هل سأنضم للمعسكر المقبل أم لا".

وأكمل، "محمد صلاح مهد الطريق للاعبين المصريين للاحتراف في الدوري الإنجليزي، وجعل الناس يرون اللاعبين المصريين ذوي جودة ومثابرين، كما أنهم مؤهلون للاحتراف في الدوريات الكبرى".

وأصبح سام مرسي هو ثالث لاعب مصري يتأهل للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال.

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