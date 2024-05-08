نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدارس النيل المصرية تحدد إجراءات الاختبار التخصصي للمتقدمين على وظائف المعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت مدارس النيل المصرية، موعد لإجراء الاختبار التخصصي، للمتقدمين على وظائف المعلمين وإداريين للعام الدراسي 2024 – 2025.

وأكدت المدارس خلال صفحتها الرسمية عبر “الفيس بوك”، أن إجراء الاختبار التخصصي، يبدأ اليوم الأربعاء، وفق الضوابط التالية:

أولا: استخدام جهاز كمبيوتر لإجراء الاختبار ولا يوصى باستخدام الموبايل.

ثانيا: التأكد من شحن بطارية الجهاز المستخدم واستقرار خدمة الانترنت به قبل موعد إجراء الاختبار.

ثالثا: وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بكم أثناء إجراء الاختبار، حيث أن الاختبار يبدأ عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص بكم وكلمة المرور المرسلة إليكم على الإيميل المسجل عند التقديم.

رابعا: ضرورة مراجعة الإيميل الخاص بكم للحصول على كلمة المرور "صندوق الوارد والبريد الغير مرغوب به (Spam)".

خامسا: في حالة الدخول للاختبار، لا يمكن إعادة الدخول للاختبار مرة أخرى على جهاز آخر بعد تسجيل الدخول.

سادسا: بالنسبة لمواد اللغة الإنجليزية والفرنسية، يرجى التأكد من وجود سماعة رأس وقت الاختبار للإجابة على أسئلة الاستماع.

سابعا: يفضل استخدام متصفح Google Chrome.

ثامنا: في حالة عدم وضوح الصورة، يرجى إعادة تحميل الصفحة Refresh Or Press F5.

تاسعا: سيتم إعلان رابط الاختبار واسم المستخدم وكلمة السر لاحقًا عبر البريد الإلكتروني.