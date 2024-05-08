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مدارس النيل المصرية تحدد إجراءات الاختبار التخصصي للمتقدمين على وظائف المعلمين

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أحمد جودة - القاهرة - حددت مدارس النيل المصرية، موعد لإجراء الاختبار التخصصي، للمتقدمين على وظائف المعلمين وإداريين للعام الدراسي 2024 – 2025.

وأكدت المدارس خلال صفحتها الرسمية عبر “الفيس بوك”، أن إجراء الاختبار التخصصي، يبدأ اليوم الأربعاء، وفق الضوابط التالية:

أولا: استخدام جهاز كمبيوتر لإجراء الاختبار ولا يوصى باستخدام الموبايل.

ثانيا: التأكد من شحن بطارية الجهاز المستخدم واستقرار خدمة الانترنت به قبل موعد إجراء الاختبار.

ثالثا: وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بكم أثناء إجراء الاختبار، حيث أن الاختبار يبدأ عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص بكم وكلمة المرور المرسلة إليكم على الإيميل المسجل عند التقديم.

رابعا: ضرورة مراجعة الإيميل الخاص بكم للحصول على كلمة المرور "صندوق الوارد والبريد الغير مرغوب به (Spam)".

خامسا: في حالة الدخول للاختبار، لا يمكن إعادة الدخول للاختبار مرة أخرى على جهاز آخر بعد تسجيل الدخول.

سادسا: بالنسبة لمواد اللغة الإنجليزية والفرنسية، يرجى التأكد من وجود سماعة رأس وقت الاختبار للإجابة على أسئلة الاستماع.

سابعا: يفضل استخدام متصفح Google Chrome.

ثامنا:  في حالة عدم وضوح الصورة، يرجى إعادة تحميل الصفحة Refresh Or Press F5.

تاسعا: سيتم إعلان رابط الاختبار واسم المستخدم وكلمة السر لاحقًا عبر البريد الإلكتروني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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