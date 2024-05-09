رئيسا وزراء مصر والأردن يترأسان اليوم أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 11:30 صباحاً - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وزير الدفاع، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولى، على رأس وفدٍ وزارى رفيع المستوى، لرئاسة أعمال الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة المقرر عقدها اليوم الخميس.

ويشهد رئيسى وزراء البلدين، توقيع اتفاقيات جديدة، وإجراء لقاءات ثنائية بين مسئولى الجانبين، فى إطار العمل على تعزيز علاقاتِ التعاون الثنائى فى الملفات ذات الأولوية للبلدين.

وتعد اللجنة المصرية الأردنية أكثر اللجان المشتركة انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، فى توقيت استثنائى على مستوى التحديات الإقليمية والعالمية، بما يعزز أهميتها لفتح مزيد من مجالات التعاون الثنائين بين البلدين الشقيقين.

ويصل حصاد وثائق التعاون على مدار الدورات كافة منذ عام 1985، لنحو 173 وثيقة تعاون مشترك فى كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والثقافى والعلمى والفنى، بما انعكس على دفع التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.