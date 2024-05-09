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أحمد جودة - القاهرة - عيد الأضحى هيوافق يوم ايه؟.. موعد عيد الأضحى المبارك 2024

أعلن معهد البحوث الفلكية عن موعد عيد الأضحى 2024، حيث كشفت الكثير من المصادر عن حلول عيد الأضحى في نصف شهر يونيو، كما يتم الإستطلاع عن موعد صلاة العيد ورؤية هلال شهري ذي القعدة وذو الحجة، بهدف الأستعداد لتجهيز الأضحية وتهيئة النفوس لتلك الأيام المباركة.

موعد عيد الأضحى المبارك في مصر 2024



كشف معهد البحوث الفلكية عن موعد عيد الأضحى لعام 2024 ووقفة عرفة أيضًا والمواعيد كالآتي:-



وقفة عرفة يوم السبت 15/6/2024 الموافق يوم 9 ذي الحجة 1445.

عيد الأضحى يوم 16/6/2024 الموافق 10 ذي الحجة 1445.

موعد بداية شهري ذي القعدة وذي الحجة

وفقًا للحسابات الفلكية التي كشف عنها معهد البحوث في جمهورية مصر العربية لبداية شهري ذي الحجة وذو القعدة كالآتي:-

هلال شهر ذو القعدة يبدأ في الأقتران من الساعة 5:23 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وسيوافق يوم الأربعاء 29 من شهر شوال لعام 1445 هجريًا، وسيوافق ميلاديًا يوم 8 مايو 2024 ميلاديًا.

هلال شهر ذي الحجة سوف يظهر من الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية يوم 29 ذي القعدة 1445 الموافق ميلاديًا 6/6/2024.



إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي والخاص



سيحصل كلا من موظفي القطاع الحكومي والخاص على أجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمدة 9 أيام متتالية وستبقى مدفوعة الأجر وستبدأ وتنتهى كالآتي:-

اجازة رسمية أسبوعية يوم الجمعة الموافق 14/6/2024.

وقفة عرفة يوم السبت 15/6/ 2024.

أول أيام عيد الأضحى يوم 16/6/2024.

ثاني أيام عيد الأضحى يوم 17/6/2024.

ثالث أيام عيد الأضحى يوم 18/6/2024.

رابع أيام عيد الأضحى يوم 19/6/2024.

يوم الخميس والجمعة والسبت أيام الأجازة الأسبوعية الرسمية يوم 20-21-22/ يونيو/ 2024 ميلاديًا.