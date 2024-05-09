نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة مرادف "اقترف" و"حري" بعد إثارتهما الجدل في امتحان العربي اليوم لثانية ثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إثارة الجدل، صباح اليوم الخميس، بامتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة، حول سؤالين الأول يتطلب مرادف" أقترف"، والثاني معني "حري"، مما أصاب الطلاب بحيرة داخل اللجان في الاختيارات المتاحة أمامهم في هذين السؤالين.

تواصل "دوت الخليج" مع المعلم محمد عطية، معلم أول لغة عربية لرصد الإجابة الصحيحة لـ مرادف" أقترف"، ومعنى "حري".

قال المعلم محمد عطية في تصريحات خاصة، إن إجابة مرادف "أقترف" من بين الاختيارات الأربعة(اتبع- ارتكب- عانى – نشر)، هي" أرتكب".

وأشار إلى أن الإجابة الصحيحة لـ معنى كلمة "حري" هي أجدر، مؤكدًا بأن كلًا من" أقترف، حري" لا يوجد بهم صعوبه لإيجاد المعنى الصحيح لهم، حيث يتاح للطالب الإجابة بكل سهولة عند قراءة كل معنى في جملته.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام، اليوم امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني 2022/2023، وتضمن الامتحان معنى كلمة” حرى”، وجاءت الاختيارات المتاحة أمام الطلاب لإختيار إجابة واحده منهم كالتالي:” أكرم – أجدر – أيسر – أفصح"، بالإضافة إلى اختر مرادف كلمة اقترف، ومن بين الاختيارات: (اتبع- ارتكب- عانى – نشر).

وبدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام 2024، بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، وسط إجراءات امنية مشددة، حيث يؤدي الطلاب اختبار مادة اللغة العربية، لمدة ثلاث ساعات.