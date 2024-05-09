نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أولياء أمور مصر" يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الطلاب المتورطين في نشر الامتحانات على التليجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هٌناك شكاوي من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، من تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي على صحفات الغش لإلكترونية، بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق أسئلة بزعم أنها تخص امتحان اليوم للصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة.

وكشفت" الحزاوي"، واجه طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة في مصر، اليوم، سؤالين في امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني، تسببا في حيرة الطلاب وأولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. فكان السؤال الأول اختر مرادف كلمة اقترف ؟، والسؤال الثاني مرادف كلمة قوامين بينما في محافظة القاهرة تضمن الامتحان سؤالا تسبب في حيرة الطلاب والمعلمين أنفسهم، وهو معنى كلمة” حرى”، وجاءت الاختيارات المتاحة أمام الطلاب لإختيار إجابة واحده منهم كالتالي:” أكرم – أجدر – أيسر – أفصح”.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن العديد من أولياء الأمور تفاعلوا على صفحة ائتلاف أولياء أمور مصر، عبر" الفيسبوك"، حيث قالت ولي أمر: "جبر أولي اعدادي إدارة حدائق القبة جاء دون تعقيدات ومناسب للطلاب

وفي ذات السياق، ذكرت ولي أمر: " امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي إدارة حدائق القبة جاء مناسب وفي مستوي الطالب المتوسط، وأضافت ولي أمر: امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي لمحافظة القاهرة شرق مدينة نصر جاء صعبًا

وطالبت الحزاوي: بتوقيع أقصى عقوبة على الطلاب التي ثبت تورطهم في نشر الامتحان وأيضا مسؤولي اللجان التي يثبت التداول ونشر إجابات الامتحانات على صفحات السوشيال ميديا وخاصًة تطبيق التليجرام.

والجدير بالذكر من جانبها أكدت غرف عمليات المديريات والادارات التعليمية إنه جاري تتبع الصور المتداولة للتاكد من صحتها وضبط مصوريها لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.

وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية جميع الطلاب من الانسياق وراء جروبات شاومينج واعوانه سواء على تليجرام أو فيس بوك، حيث تم التأكيد على أن أي محاولة للغش أو لتصوير الامتحان سوف تعرض صاحبها للعقاب فورا وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة منع الطلاب من حيازة السماعات، أوالساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائيًا، مع تحذير الطلاب من أن أي محاولة للغش ستعتبر ستؤدي إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء الامتحان للطلاب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.