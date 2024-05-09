رئيس لجنة الثقافة: وفدا حماس وإسرائيل غادرا القاهرة دون الاتفاق على الهدنة بشكل كامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 08:30 مساءً - قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن وفدى حماس وإسرائيل غادروا القاهرة ولم يتم التوافق على الهدنة بشكل كامل، غير أن هناك اجتماع مجلس حرب الليلة فى إسرائيل لإقرار ماذا سيتم بعد فى هذه الحرب.

أضاف مسلم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ON، أن الدور المصرى بذل مجهودات كبيرة فى تقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فى ضوء تفاصيل الاتفاق الكبيرة، لا سيما إعداد الأسرى والمحتجزين الأحياء والأموات.

وتابع الدكتور محمود مسلم، أن الاتفاق السابق كان يشهد تحديات كبيرة فى التطبيق نتيجة غياب ثقة بشكل كامل بين الطرفين، ومصر بذلك مجهودات مضنية فى تقريب المسافات بينهما، مردفا: "كلما تطول الحرب كلما تنعدم الثقة بين الجانبين بالتالى ينعكس ذلك على توقيع الاتفاق".

وأشار، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها موقف واضح بشأن اجتياح رفح، حينما ذكرت أنه إذا تمت هذه العملية العسكرية، قد يؤدى إلى خلل فى العلاقات بين أمريكا وإسرائيل، وهو ما تخشاه حكومة تل أبيب.

وأردف: "الغطرسة الإسرائيلية كانت واضحة فى المفاوضات، لذلك يجب أن يحاكم نتنياهو كمجرم حرب، وهناك خلافات واضحة فى الداخل الإسرائيلى بشأن استمرار الحرب من عدمه من ناحية، وعودة الرهائن واجتياح رفح والقضاء على حماس".