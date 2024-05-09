لوكمان يمنح أتالانتا التقدم ضد مارسيليا بشوط أول فى الدورى الأوروبى (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 11:26 مساءً - تقدم فريق أتالانتا ضد مارسيليا، بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة بينهما حاليًا على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

أتالانتا ضد مارسيليا

جاء هدف الشوط الأول عن طريق اللاعب ديمولا لوكمان في الدقيقة 30 من عمر المباراة لصالح أتالانتا الإيطالي.

انتهت مباراة الذهاب بين الناديين أتالانتا ضد مارسيليا، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في المواجهة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "فيلودروم".

وتأهل فريق مارسيليا إلى دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي إثر تغلبه على بنفيكا بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 عقب الخسارة في المواجهة الأولى بهدفين لهدف، قبل أن يفوز في العودة بنتيجة 1-0 ليحتكم الفريقين إلى ضربات الجزاء.

بينما تأهل فريق أتالانتا الى دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد التغلب على ليفربول بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1 حقق خلالها الفوز في الأنفيلد بثلاثية نظيفة قبل أن يتلقى الهزيمة على أرضه بهدف وحيد سجله محمد صلاح من ركلة جزاء.

تاريخ مواجهات مارسيليا ضد أتالانتا

التقى مارسيليا وأتالانتا للمرة الأولى في مباراة رسمية، حيث لم يحقق الفريق الفرنسي أي فوز في آخر 8 مواجهات أمام منافس إيطالي في المنافسة الأوروبية (ت 3 خ 5)، منذ فوزه على الإنتر 2013 في موسم 2011-2012 بدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وواجه أتالانتا قبل مباراة اليوم منافسًا فرنسيا في المسابقة الأوروبية للمرة الرابعة فقط، بعد حصوله على أربع نقاط من ليون في مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي 2017 2018 (1-1) خارج أرضه، 1-0 على أرضه، قبل أن يخسر 1-2 أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20.

وصل مارسيليا إلى الدور نصف النهائي لمسابقة أوروبية كبرى للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الماضية، بعد إقصائه على يد فينورد في هذه المرحلة من دوري المؤتمرات الأوروبي 2021-22، ومع ذلك،

تأهل الفريق الفرنسي من مشاركاته الثلاث السابقة في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي - الدوري الأوروبي (1998،99، 04-2003, 18-2017) ، مع إشبيلية فقط (7-7) الذي يمتلك نسبة أفضل 100% .

كما وصل أتالانتا إلى الدور نصف النهائي لمسابقة أوروبية كبرى للمرة الثانية فقط، بعد كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1987-1988 حيث تم إقصائه على يد الفريق البلجيكي كيه في ميشلان بعد خسارته 19 ذهابًا وإيابًا. كما خرج مارسيليا من المنافسة في تلك المرحلة من نفس الموسم (ضد أياكس).

وفاز مارسيليا بكل من مبارياته الخمس الأخيرة على أرضه في المنافسات الأوروبية الكبرى، وهي أطول سلسلة له منذ مارس 1999 (6)؛ في هذه الأثناء، فاز فريق الفريق بمباراتين أوروبيتين متتاليتين على ملعب فيلودروم دون أن تهتز شباكه للمرة الأولى منذ ديسمبر 2010 (باستثناء التصفيات).

وجاء تشكيل فريق أتالانتا كالتالي:

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: دي رون، هين، جيميشيتي

خط الوسط: روجيري، إيدرسون، كويمينرز، زاباكوستا

خط الهجوم: دي كيتيلاير، سكاماكا، لوكمان

بينما جاء تشكيل فريق مارسيليا كالتالي:

حراسة المرمى: باو لوبيز

خط الدفاع: ميمبا، جيجات، باليردي، ميرلين

خط الوسط: كلاوس، فيرتوت، كوندوجبيا

خط الهجوم: ندياي، أوباميانج، حارث