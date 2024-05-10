السيدة انتصار السيسى تعرب عن سعادتها بمشاركة حرم سلطان عمان زيارة المتحف المصرى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مايو 2024 09:32 مساءً - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بمشاركه السيدة الجليلة حرم جلاله سلطان عمان زيارة المتحف المصري الجديد.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابتها على مواقع التواصل الإجتماعى: "سعيده بمشاركة السيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان زيارة المتحف المصري الجديد، التي كانت بمثابة رحلة عبر الزمن للحضارة المصرية العريقة بأثارها الخالدة التي تشهد على عبقرية المصريين في كل زمان".

وسبق أن تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالشكر للسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة، على مشاركتها في زيارة مستشفى 57357، ودعمها للأطفال المرضى.







