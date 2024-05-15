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أحمد جودة - القاهرة - "دلوقتي حالا".. مباشـر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة الإسكندرية

"دلوقتي حالا".. مباشـر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة الإسكندرية.. اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول لعام 2024، وذلك بعد اجتماعه مع اتحاد طلاب مصر في 4 مارس 2024. ويهتم طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية، كباقي طلاب مصر، بمعرفة تفاصيل هذا الجدول ومواعيد الامتحانات الدقيقة، نظرًا لأهمية هذه الامتحانات في مسيرتهم التعليمية.

ويوفر جدول الامتحانات المعتمد فرصة كافية للطلاب للمراجعة والاستعداد لكل مادة على حدة، مما يُساعدهم على تحسين أدائهم وتقليل التوتر المصاحب لفترة الامتحانات. كما تضمن الوزارة سير الامتحانات في جو من الراحة والهدوء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، جدول امتحانات الثانوية العامة الرسمي الدور الأول لعام 2024 في الإسكندرية.

جدول الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024

ـ يؤدى الطلاب يوم 12 يونيو امتحان الاقتصاد والاحصاء.

ـ يؤدى الطلاب في الشعبة العلمية يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

ـ الثلاثاء 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

ـ يؤدى الطلاب يوم السبت 29 يونيو الفيزياء.

ـ يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ـ يؤدى الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان الكيمياء.

ـ يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة.

ـ يؤدى الطلاب يوم السبت 13 يوليو امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة.

ـ يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة.

ـ يؤدى الطلاب يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024 اليوم التاريخ التوقيت الزمن المادة الشعبة الاثنين 10-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا ساعة ونصف التربية الدينية العامة من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً ساعة ونصف التربية الوطنية العامة الأربعاء 12-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا ساعة ونصف الاقتصاد العامة من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً ساعة ونصف الإحصاء العامة إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15-6-2024 إلى يوم الخميس 20-6-2024 السبت 22-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات اللغة العربية العامة الثلاثاء 25-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان اللغة الأجنبية الثانية العامة السبت 29-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الفيزياء العلوم والرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات التاريخ الأدبية الثلاثاء 2-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات اللغة الأجنبية الأولى العامة السبت 6-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الكيمياء العلوم والرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الجغرافيا الأدبية الأربعاء 10-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الجيولوجيا والعلوم البيئية العلوم من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الجبر والهندسة الفراغية الرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات علم النفس والاجتماع الأدبية السبت 13-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان التفاضل والتكامل الرياضيات الأربعاء 17-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الأحياء العلوم من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الإستاتيكا الرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الفلسفة والمنطق الأدبية السبت 20-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الديناميكا الرياضيات

نصائح لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

وننصح طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية باتباع النصائح التالية للاستعداد الجيد للامتحانات: