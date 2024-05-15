نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشـــر الآن Live Now.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024

اليوم

التاريخ

التوقيت

الزمن

المادة

الشعبة

الاثنين

10-6-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا

ساعة ونصف

التربية الدينية

العامة

من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً

ساعة ونصف

التربية الوطنية

العامة

الأربعاء

12-6-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا

ساعة ونصف

الاقتصاد

العامة

من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً

ساعة ونصف

الإحصاء

العامة

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15-6-2024 إلى يوم الخميس 20-6-2024

السبت

22-6-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

اللغة العربية

العامة

الثلاثاء

25-6-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا

ساعتان

اللغة الأجنبية الثانية

العامة

السبت

29-6-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

الفيزياء

العلوم والرياضيات

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

التاريخ

الأدبية

الثلاثاء

2-7-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

اللغة الأجنبية الأولى

العامة

السبت

6-7-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

الكيمياء

العلوم والرياضيات

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

الجغرافيا

الأدبية

الأربعاء

10-7-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

الجيولوجيا والعلوم البيئية

العلوم

من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا

ساعتان

الجبر والهندسة الفراغية

الرياضيات

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

علم النفس والاجتماع

الأدبية

السبت

13-7-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا

ساعتان

التفاضل والتكامل

الرياضيات

الأربعاء

17-7-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

الأحياء

العلوم

من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا

ساعتان

الإستاتيكا

الرياضيات

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

الفلسفة والمنطق

الأدبية

السبت

20-7-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا

ساعتان

الديناميكا

الرياضيات