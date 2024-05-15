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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: معني كلمة "أوبة" ..كلمة في بيت شعر حيرت طلاب الإعدادية بامتحان العربي

سؤال "أوبة" في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا يُثير الجدل.. شهد امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء 15 مايو 2024، سؤالًا حير الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم طرح سؤال حول معنى كلمة "أوبة" في قول الشاعر:

"أنى لنظر بني الحلال كريمة: طرب الغريب بأوبة وتلاق.."

وتضمنّت خيارات الإجابة كلمات "إقامة- عودة- قصد- ثبات".

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشًا حول المعنى الصحيح لكلمة "أوبة"، حيث رجح البعض أن تكون "عودة"، بينما رأى آخرون أنها "إقامة" أو "ثبات".

ويعود سبب الجدل إلى أن لكلمة "أوبة" معاني متعددة، منها العودة والمكان والإقامة.

ويمكن تفسير معنى البيت على ضوء المعنى المقصود لكلمة "أوبة". فإذا كانت تعني "عودة"، فالمعنى هو أن الغريب يشعر بالسعادة لعودته إلى دياره وأهله. أما إذا كانت تعني "إقامة"، فالمعنى هو أن الغريب يشعر بالسعادة لأنه يقيم بين قوم كريمين.

ولم تصدر حتى الآن أي إجابة رسمية من وزارة التربية والتعليم المصرية حول المعنى المقصود لكلمة "أوبة" في هذا السؤال.

امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا قد انطلقت الأربعاء 15 مايو الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 21 مايو 2024. وتشمل المواد الامتحانية اللغة العربية والخط والإملاء، والعلوم، والرياضيات، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والتربية الفنية، والاجتماعيات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024

الصف الثالث الإعدادي:

اليوم المادة الوقت الأربعاء 15 مايو اللغة العربية والخط والإملاء 9:00 - 11:00 صباحًا الخميس 16 مايو الهندسة 9:00 - 11:00 صباحًا الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 11:50 - 12:50 ظهرًا السبت 18 مايو اللغة الأجنبية 9:00 - 11:00 صباحًا التربية الدينية 11:50 - 1:00 ظهرًا الأحد 19 مايو الجبر والإحصاء 9:00 - 11:00 صباحًا التربية الفنية 11:50 - 1:30 ظهرًا الاثنين 20 مايو الدراسات الاجتماعية 9:00 - 11:00 صباحًا الثلاثاء 21 مايو العلوم 9:00 - 11:00 صباحًا

تعليمات هامة بخصوص امتحانات الإعدادية