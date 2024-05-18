«مدبولي»: إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 07:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن للدولة المصرية، عدة جهود لدعم قطاع ريادة الأعمال، فقامت بإنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية بريادة الأعمال، وذلك حتى وجود جهة واحدة يستطيع الشباب ورواد الأعمال والشركات الجديدة التعامل معها بشكل مباشر.

وأضاف خلال فعاليات قمة رايز أب» للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة إكسترا لايف»، أن الوحدة تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات والتواصل مع رواد الأعمال ومعرفة التحديات التي تواجههم وكذلك المقترحات والأفكار لوضع حلول مناسبة.

أهم إجراءات وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة

ولفت إلى أن الوحدة منذ إنشائها قامت بالعديد من الخطوات أهمها وضع تعريف واضح للشركات الناشئة، وذلك لتسهيل إصدار شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا للشركات الناشئة الواردة بالقانون 152 لسنة 2020، متابعًا: تشكيل مجلس استشاري تطوعي للوحدة يمثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال ويعمل على معاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسي باقتراح السياسات والقوانين واللوائح».

وأكد أنه كما قامت الوحدة بإنشاء مقر خاص بها في الهيئة العامة للاستثمارات وتضم هذه الوحدة مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، ومكتب للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال ومكتب لتلقي الشكاوى والتحديات من الشركات الناشئة، وتم تفعيل آليات لتقليل زمن التخارج للشركات الناشئة وييسر عليهم عملية التصفية، مشيرًا إلى أنه جار في الوقت الحالي إعداد دراسة وحصر وتحليل للإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال واقتراح مجموعة أخرى من الحوار.