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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق مخبز مخالف وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية ويسبب إزعاجا للمواطنين بالمنيب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على الفيسبوك، شكوى من المواطنين بمنطفة المنيب بسبب قيام مخبز مخالف بإزعاج المواطنين علي مدار اليوم بمكبرات الصوت وعدم الالتزام بمعايير السلامة والامان وغير حاصل علي الشهادات الصحية اللازمه.
وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي جنوب الجيزة بالتعامل الفوري مع الشكوي والاستجابة للمواطنين.
حيث تم شن حملة مكبرة علي المخبز والكائن بالعنوان ٩ ابراج شباب المنيب بجنوب الجيزة وتبين صحه الشكاوي الواردة وتم مصادرة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المنشاة المخالفة.