نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين: وضع ضوابط لتغطية الجنازات ومراسم العزاء لاحترام قدسية دور العبادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، في الجلسة النقاشية التي ضمت كلٍ من: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين؛ لدراسة موضوع تغطية الجنازات والعزاءات.

تم خلال دراسة الأمر بكل أبعاده؛ حيث أكد الجميع على احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية، وتم الاتفاق على صيغة توافقية، لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.

وقد توافقت القيادات الإعلامية الحاضرة على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليًا، بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني، ويحفظ حُرمة دور العبادة وجلال موقف الموت.

وتوافقت مع ذلك وزارة الأوقاف، مراعاة من الجميع لتحقيق جميع المصالح المشتركة وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام.

وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.