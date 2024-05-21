نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح مشروع تخرج طباعة المنسوجات بكلية التربية النوعية جامعة أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المهارات العملية والفنية للطلاب، افتتح اليوم الأستاذ الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية، تخصص طباعة المنسوجات.

وقد نُفذ المشروع على الممرات الرئيسية أمام مكتب رئيس الجامعة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور سالي سمير الحريري، أستاذ الطباعة المساعد بالقسم.

وخلال جولته في المعرض، أكد رئيس الجامعة على أهمية هذه المشروعات التي تتيح للطلاب فرصة التطبيق العملي للمهارات والخبرات التي اكتسبوها خلال مسيرتهم الدراسية. وأعرب عن إعجابه بالمعروضات المتميزة التي تتسم بالروعة والدقة الفنية.

من جانبها، أشادت الأستاذة الدكتورة سالي الحريري برعاية رئيس الجامعة لهذا المشروع، موضحةً أن طباعة المنسوجات تعد وسيلة من وسائل التعبير الفني التي تعكس الرؤى الفنية المتنوعة. وأكدت على أهمية هذا المشروع في اكتشاف وتنمية المهارات الإبداعية والفنية لدى الطلاب.

وفي ختام الحفل، هنأ رئيس الجامعة الطلاب على هذا الإنجاز، مؤكدًا على أهمية مواصلة التفوق والتميز في المجالات العلمية والفنية.