نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف حقيقة وجود أسئلة مقالية بالمواد غير المضافة بامتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات المواد الغير مضافه للمجموع بامتحانات الثانوية العمة للعام الدراسي 2023/2024، تقتصر فقط على اسئلة الاختيار من متعدد "البابل شيت" فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة لا توجد بها أسئلة مقالية.

جاء ذلك خلال رد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على كافة استفسارات الطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024.

جدير بالذكر، ستنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، يوم 10 يونيو المقبل 2024 لأداء المواد الغير مضافة للمجموع، بينما ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو المقبل، وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الرسمي، الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.