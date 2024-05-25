أخبار مصرية

مصدر رفيع المستوى: مصر ملتزمة بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي قطاع غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 04:29 مساءً - أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر ملتزمة بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي قطاع غزة، وإن الإجراءات المؤقتة الحالية هي نتيجة إدراك مصر بخطورة الوضع بالقطاع.

وأوضح أن علاقة مصر الإنسانية بالشعب الفلسطيني دفعها إلى ممارسة كافة أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة.

 

وأضاف أنه رغم المعوقات والإحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني لمنفذ رفح، إلا أن مصر تتمسك بدورها الإنساني تجاه مواطني القطاع بنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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