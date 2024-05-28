القابضة للمطارات تنظم دورة تدريبية حول مبادئ البيئة والصحة المهنية والقوانين المنظمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 10:28 صباحاً - في إطار مشروع التأهيلفي إطار مشروع التأهيل للتوافق مع المواصفات الدولية ISO 4500

أقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات، بالتعاون مع مؤسسة ACT للتدريب والاستشارات، دورة تدريبية لأصول المراجعات للمراجعة الداخلية.

جاء ذلك في إطار مشروع التأهيل للتوافق مع المواصفات الدولية ISO 45001 المختصة بالسلامة والصحة المهنية، وISO 14001 المختصة بشئون البيئة.

شارك في الدورة التدريبية التي استمرت لمدة ٣ أيام ٢٥ مشاركا ممثلين للإدارات المختلفة بالشركة القابضة حيث تضمنت الدورة التعريف بمبادئ البيئة والسلامة والصحة المهنية والقوانين المنظمة لهما، وكذا مبادئ المواصفات الدولية في ذات الخصوص والإجراءات السليمة لعمل المراجعات الداخلية ليتم تكوين فريق دائم للمراجعات الداخلية في مجالي البيئة والسلامة والصحة المهنية.

وحصل المشاركون بالدورة التدريبية على شهادة المراجع الداخلي في مجالي البيئة والسلامة والصحة المهنية.