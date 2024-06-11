أخبار مصرية

انطلاق فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمشاركة الرئيس السيسى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 02:29 مساءً - بدأت فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، كما يستهدف تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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