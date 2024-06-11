نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يخطر المنصات بتوفيق أوضاعها القانونية والالتزام بمعايير المحتوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفّرة، بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض، للمشتركين داخل مصر، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

وقال المجلس إن بعض المنصات قد بادرت بالتقدّم للمجلس لتوفيق أوضاعها، وذلك في سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية، إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات مُمثّلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل دون ترخيص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك بناءً على قرار المجلس كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.