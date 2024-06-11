نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حر شديدة تضرب البلاد: تفاصيل الطقس ونصائح الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء وموعد ذروتها في الأيام المقبلة، موضحة أن الموجة الحارة تبدأ اليوم، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن سبب الموجة الحارة يعود إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تيارات هوائية هابطة، مما يعمل على تسخين الهواء ويكون الجو مشمسًا، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي سطحي يساهم في رفع درجات الحرارة.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

تصل ذروة هذه الموجة الحارة يوم الخميس 13 يونيو وتستمر حتى السبت 15 يونيو، حيث تتخطى درجات الحرارة العظمى في القاهرة 40 درجة مئوية.

نصائح الأرصاد الجوية خلال ارتفاع درجات الحرارة

قدمت الهيئة عددًا من النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، وهي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- استخدام أغطية الرأس.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- شرب الكثير من السوائل، خاصة المياه.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الثلاثاء على مناطق الجمهورية

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 38 درجة.

- السواحل الشمالية: 32 درجة.

- جنوب سيناء: 40 درجة.

- شمال الصعيد: 38 درجة.

- جنوب الصعيد: 42 درجة.