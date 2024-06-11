عاجل:- البنك المركزي يعلن إجازة البنوك لعيد الأضحى 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البنك المركزي المصري، ظهر اليوم الثلاثاء، موعد إجازة البنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ.

وفيما يلي تفاصيل الإجازة:

تفاصيل إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى 2024

أشار البنك المركزي في بيان له إلى أنه تقرر تعطيل العمل في البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد 16 يونيو 2024 حتى الخميس 20 يونيو 2024، كإجازة رسمية للبنوك.

ومن المقرر استئناف العمل صباح يوم الأحد 23 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى 2024

حسب الحسابات الفلكية، سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 6 يونيو 2024 بعد اقتران سيحدث الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة، وبناءً على ذلك سيتم تحديد موعد عيد الأضحى فلكيًا.

جدول إجازة البنوك 2024

وفقًا لقرار البنك المركزي، تأتي عطلة البنوك بمناسبة عيد الأضحى 2024 كما يلي:

- وقفة عيد الأضحى: السبت 15 يونيو 2024.

- إجازة البنوك أول أيام عيد الأضحى: الأحد 16 يونيو 2024.

- إجازة البنوك ثاني أيام عيد الأضحى: الاثنين 17 يونيو 2024.

- إجازة البنوك ثالث أيام عيد الأضحى: الثلاثاء 18 يونيو 2024.

- إجازة البنوك رابع أيام عيد الأضحى: الأربعاء 19 يونيو 2024.

- إجازة البنوك خامس أيام عيد الأضحى: الخميس 20 يونيو 2024.

- عطلة أسبوعية: الجمعة 21 يونيو 2024.

- عطلة لبعض القطاعات: السبت 22 يونيو 2024.