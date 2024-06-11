نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائد العام للقوات المسلحة يلتقي النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة السيد تيودورو نجيما أوبيانج النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى المجال الدفاعى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية غينيا الإستوائية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أفاق التعاون العسكرى وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات.

من جانبه أشاد النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية بالجهود المصرية الفاعلة فى دعم قضايا القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه لتعزيز أفاق التعاون العسكرى بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.