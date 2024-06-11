نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معهد تيودور بلهارس يُطلق شركة تكنولوجية لتعزيز الابتكار وربط الأبحاث بالصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تطبيق مبادئ الخُطة الإستراتيجية للوزارة، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالتوسع في تشجع الابتكار وريادة الأعمال في مجال البحث العلمي.

وفي هذا الإطار عقد معهد تيودور بلهارس للأبحاث، الاجتماع التحضيري الأول لتأسيس شركة تكنولوجية بالمعهد لتعظيم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي لأعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالمعهد.

ومن جانبه أوضح د. محمد عباس شميس القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، أن الاجتماع التحضيري بحث تأسيس شركة تكنولوجية مملوكة للمعهد تنبثق منها جميع مُخرجات البحث العلمي والمشروعات والخدمات بالمعهد، بما يُسهم في ربط المُخرجات البحثية التي يقوم بها باحثي المعهد بالأنشطة التطبيقية والصناعية والخروج بمنتجات ملموسة تُلبي احتياجات السوق المحلية وترتقي للوصول إلى منافسة المنتجات العالمية.

ولفت مدير المعهد، إلى أهمية الشركة التكنولوجية في تعزيز دور المراكز والمعاهد البحثية في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، والتوجه نحو البحث العلمي التطبيقي كأساس للصناعة الحديثة.

شهد الاجتماع حضور مجموعة من المتخصصين من داخل المعهد وخارجه من بينهم؛ د وفاء محمد مستشار ريادة الأعمال بالمعهد ومدير برنامج نوادي ريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية، ود. لؤي الشواربي أستاذ القانون التجاري، وأ. علي غنام، ود. طارق أبو شوشة مستشار رئيس المعهد، أ. ياسر عبد الفتاح سالم المستشار الإداري للمعهد، د. أحمد هنداوي الباحث بقسم الفارماكولوجي، د. رشا جاد الباحث بقسم الرخويات الطبية، د. مروة تميم رئيس المكتب الفني.

وفي سياق آخر استقبل المعهد د. إيزابيل رونق الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة برلين الحرة، لبحث التعاون مع الجامعة في البحث العلمي بتطبيقاته المختلفة في هذا المجال.

واستعرض د. شميس خلال اللقاء التخصصات المختلفة للمعهد، والخطة البحثية المعتمدة فى برامج الوقاية والتشخيص والعلاج ومسببات الأمراض والتكنولوجيا الحيوية وضبط الجودة.

وأوضح شميس، اهتمام الأقسام البحثية بالمعهد بدراسة الأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية التى تنتقل من الحيوان للإنسان، وكذا مناقشة استخدام المضادات الحيوية التى تتم معاملة الحيوانات بها لزيادة الإنتاجية، والمضار الناتجة عنها لصحة الإنسان والبيئة، فضلا عن قدرة الكائنات الدقيقة على تطوير آلية لمقاومة هذه المضادات الحيوية، كما تم التباحث حول تقديم أفكار لبدائل صديقة للبيئة من مصادر طبيعية للحفاظ على الصحة العامة.

كما ناقش اللقاء التعاون فى الأمراض التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

ومن جانبها أعربت د. رونق عن تقديرها للجهات البحثية التى أتيحت لها الفرصة لزيارتها بالقاهرة، ومن بينها معهد تيودور بلهارس للأبحاث مشيرة إلى أن هناك العديد من مجالات البحث المشتركة التى يمكن التعاون بها، خاصة فى مجال الطب البيطرى، مشيدة بالإمكانات والأجهزة البحثية التى يضمها المعهد، وإمكانية التعاون للاستفادة منها فى تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات تجارية.

وتم الاتفاق على تبادل الزيارات العلمية بين الجهتين وعقد مجموعة من الندوات وورش العمل للوقوف على النقاط البحثية ذات الاهتمام المشترك تمهيدا للتقدم بمشروعات مشتركة من خلال النداءات البحثية التي تطلقها الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون تشمل عدة نقاط لإتاحة الفرصة لتبادل المعارف والخبرات بين الجهتين.

حضر اللقاء د. طارق أبو شوشة أستاذ الباثولوجي ومستشار مدير المعهد للشئون البحثية، ود. علا محمود رئيس شعبة البحوث المعملية الإكلينيكية، ود. دعاء دسوقي رئيس قسم الميكروبيولوجي، ود. مروة تميم أستاذ مساعد بحوث البيئة ورئيس المكتب الفني.