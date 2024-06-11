رؤساء جامعات الجنوب يجتمعون لاختيار القيادات الإدارية العليا بجامعة جنوب الوادي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الأستاذ الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة اسوان، في لجنة اختيار القيادات الإدارية العليا بجامعة جنوب الوادي بقنا والتي عقدت برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وعضوية الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر والاستاذ الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة والأستاذ الدكتور حماد مصطفى عزب الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة أسيوط.

وتجري اللجنة المقابلات للمتقدمين للوظائف القيادية العليا والتي سبق الإعلان عنها والتي تتولى بعض المناصب الهامة داخل جامعة جنوب الوادي لاختيار عدد من الوظائف القيادية العليا بالجامعة وهي امين عام الجامعة ومدير عام الشئون الهندسية ومدير عام التخطيط والمتابعة ومدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي ومدير عام الحسابات والموازنة حيث يتم الاختيار وفقًا لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة، والقدرة على تحقيق الإصلاح الإداري الذي تسير في اتجاهه جامعة جنوب الوادي.

هذا وقد أجرت اللجنة مقابلات مع عدد (١٧) من موظفي إدارات الجامعة وكلياتها المختلفة المتقدمين لشغل هذه الوظائف القيادية العليا.

وقد ابدي رئيس الجامعة سعادته بتواجده في جامعة جنوب الوادي ومن ثم المشاركة في مثل هذه اللجان والتي من شأنها اختيار عدد من القيادات البارزة بجامعة جنوب الوادي متمنيا التوفيق لكل السادة المرشحين.