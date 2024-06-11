بعثة الحج تودع أسر الشهداء والمصابين المتوجهين للسعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 06:31 مساءً - ودعت بعثة الحج أسر الشهداء والمصابين المتوجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج.

وكثفت الجهات الحكومية فى المدينة المنورة أعمالها الميدانية لتفويج الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة عبر مراكز تفويج الحافلات، وميقات ذى الحليفة على مدار الساعة، حيث يُعد اليوم الخامس من شهر ذى الحجة هو ذروة أيام التفويج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن أعمال تفويج الحجاج بطريق الهجرة بالمدينة المنورة ستشهد اليوم كثافة عالية وسط منظومة من الخدمات الأمنية والصحية، وخدمات الإرشاد والتوجيه الميداني للحافلات، للتأكد من تيسير حركة وانتقال الحجاج لمكة المكرمة بكل سهولة وتنسيق متكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج.

وأوضح مدير فرع النقابة العامة للسيارات بالمدينة المنورة مازن ثروت، أن النقابة استعدت مُبكراً بكوادرها وآلياتها لتهيئة الحافلات المُقله لضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية إلى المشاعر المُقدسة، مُشيراً إلى تموضع الفرق الميدانية وورش الصيانة المُتنقلة على امتداد طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، إلى جانب المراكز المُساندة للإشراف على سهولة انتقال ضيوف الرحمن لمكة.

وأشار ثروت، إلى أنه تم تهيئة وتجهيز ما يزيد عن 1700 حافلة للمغادرة من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة، حيث تم الكشف على جميع الحافلات فنياً من قبل فريق فني متخصص لتهيئة كُل سُبل الراحة لضيوف الرحمن.

في سياق متصل، قامت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية بتفعيل خدمة النقل الترددي لتمكين ضيوف الرحمن من التنقل عبر وسائل النقل العام من وإلى المسجد الحرام، عبر مسارات محددة من قبل الجهات المختصة، وتقليل الكثافة والازدحام في المنطقة المركزية خلال موسم حج هذا العام؛ من أجل الإسهام في تيسير كل السبل لضيوف الرحمن، لينعموا بتأدية مناسكهم الدينية بكل يسر وأمان.