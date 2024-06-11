الرئيس السيسى يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى أوضاع الشرق الأوسط والتطورات بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 06:31 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالبحر الميت، مع رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، وذلك بالبحر الميت على هامش انعقاد المؤتمر الدولى للاستجابة الإنسانية لغزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد متانة وعمق العلاقات والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة مؤخراً، مما يفتح الباب أمام مزيد من تعزيز التعاون فى ضوء الروابط والمصالح المشتركة التي تجمع الجانبان.

كما تناول اللقاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تضافر كافة الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة إلى كافة مناطق القطاع، مع التحذير من التداعيات الكارثية الأمنية والإنسانية الناتجة عن توسيع العمليات العسكرية في المناطق المكتظة بالمدنيين، حيث أشاد رئيس المجلس الأوروبي فى هذا الصدد بجهود الوساطة المصرية، مشدداً على دعم الجانب الأوروبي لكافة الجهود التي من شأنها أن تحمي المدنيين وتسهم في معالجة الأزمة الإنسانية التي يعانيها أهالي القطاع. كما تم تأكيد أهمية تكاتف الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه السبيل نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والضمان لمنع تجدد وتوسع الصراع مستقبلاً.