الرئيس السيسى يستعرض مع نظيره الرواندى تطورات قضية فلسطين والمواقف الأفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 06:31 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، علي هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بالمملكة الأردنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيسين أشادا بالمستوى المتميز الذي وصلت له العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، الأمر الذي يعكس الرغبة المشتركة للتشاور المتواصل للدفع لتعزيز وترسيخ التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجال دعم الاحتياجات التنموية لرواندا، وكذا على المستويات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية، فضلاً عن تعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر بين الجانبين في إطار الاتحاد الأفريقي وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه الشكر للرئيس الرواندي لحضوره المؤتمر، وتم استعراض تطورات القضية الفلسطينية وكذا المواقف الأفريقية في هذا الصدد، مما يساهم في دفع الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة القائم على حل الدولتين، وتعزيز المساعي المكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع على مضي الشهور الماضية.