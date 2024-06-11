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مصدر رفيع المستوى : اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات موقف الهدنة في ضوء الردود التي تلقتها مصر و قطر بشأن المقترح الأخير

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:29 مساءً - قال مصدر رفيع المستوى أن هناك اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات موقف الهدنة في ضوء الردود التي تلقتها مصر و قطر بشأن المقترح الأخير.

 

كانت مصر وقطر  قد أعلنتا عن تسلّمهما اليوم الثلاثاء ١١ يونيو الجارى ، رداً من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. 

 

ويؤكد الجانبان، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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