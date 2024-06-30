المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

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جدة - نرمين السيد - المطران جورج شيحان
وقال شيحان في بيان صدر عن المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة اليوم الأحد: باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها، رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بأصدق التهاني القلبية، بحلول ثورة يونيو المجيدة.
وأضاف شيحان، أن تلك الثورة المجيدة، التي شكلت منعطفا تاريخيا في مسيرة التقدم والاصلاح لبناء الجمهورية الجديدة، ورسخت قيم المواطنة والحرية، والإصرار على بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين، وعودة مصر لمكانتها التاريخية بين دول العالم.
واختتم المطران جورج شيحان: نصلي من أجل الحكومة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وندعو الله أن يمنحنا السلام والاستقرار، ويحفظ بلادنا، ومنطقة الشرق الأوسط من كل شر.
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