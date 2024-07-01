مكاسب مهمة من إقامة مهرجان العلمين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - مهرجان العلمين الجديدة

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، حيث ستجني الدولة مكاسب مهمة من إقامة مهرجان العلمين.





وينشر دوت الخليج من خلال الإنفوجراف التالي مكاسب مهمة من إقامة مهرجان العلمين. يأتي من أهم المكاسب، الحفاظ على الهوية المصرية، وإبراز الفنون والإبداعات المصرية والترفيهية والرياضية، وتسليط الضوء على مصر كأفضل المقاصد السياحية الآمنة. ومن المتوقع أن يحظى مهرجان العملين الجديدة بمشاركة واسعة من الزوار والمهتمين حيث يتوقع استقبال ما يقرب من مليون زائر من داخل وخارج مصر والوطن العربي ما يساهم في تعزيز السياحة والترويج لمدينة العلمين الجديدة بشكل عام.

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