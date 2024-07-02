عاجل.. مصدر حكومي: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا بمقر الرئاسة

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر حكومي أن مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة غدا، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.





جاء ذلك في نبأ عاجل لـ إكسترا نيوز. وأوضح المصدر أن التغيير الوزاري شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

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