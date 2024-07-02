مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديد (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولي
وقال مصدر حكومي مطلع لقناة "إكسترا نيوز"، إن حركة المحافظين تشمل تغييرات موسعة، وأن التغيير الوزاري يشمل تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية.
والإنفوجراف التالى يوضح مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديد.
وبعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك حركة المحافظين ونوابهم، سيتم أداء اليمين القانونية للوزراء والمحافظين ونوابهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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