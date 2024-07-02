نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "دوت الخليج" تنشر أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة وموعد حلف اليمين رسميا (تفاصيل) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024
اسم الوزير
الوزارة
مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء
الفريق كامل الوزير
وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء
الفريق أول محمد زكي
وزير الدفاع
اللواء محمود توفيق
وزير الداخلية
خالد عبدالغفار
وزير الصحة والسكان
أيمن عاشور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
عمرو طلعت
وزير الاتصالات
أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة
هاني سويلم
وزير الري والموارد المائية
مايا مرسي
وزيرة التضامن الاجتماعي
أسامة الأزهري
وزير الأوقاف
أحمد كوجك
وزير المالية
محمود فوزي
وزير الشؤون النيابية
شريف فاروق
وزير التموين
بدر عبدالعاطي
وزير الخارجية
سامح الحنفي
وزير الطيران
عدنان الفنجري
وزير العدل
شريف الشربيني
وزير الإسكان
حسن الخطيب
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
عبدالمجيد صقر
وزير التنمية المحلية
كريم بدوي
وزير البترول
محمد عبد اللطيف
وزير التربية والتعليم