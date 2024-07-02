أخبار مصرية

عاجل - "دوت الخليج" تنشر أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة وموعد حلف اليمين رسميا (تفاصيل)

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "دوت الخليج" تنشر أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة وموعد حلف اليمين رسميا (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024

اسم الوزير

الوزارة

مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

الفريق كامل الوزير

وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء

الفريق أول محمد زكي

وزير الدفاع

اللواء محمود توفيق

وزير الداخلية

خالد عبدالغفار

وزير الصحة والسكان

أيمن عاشور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عمرو طلعت

وزير الاتصالات

أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

هاني سويلم

وزير الري والموارد المائية

مايا مرسي

وزيرة التضامن الاجتماعي

أسامة الأزهري

وزير الأوقاف

أحمد كوجك

وزير المالية

محمود فوزي

وزير الشؤون النيابية

شريف فاروق

وزير التموين

بدر عبدالعاطي

وزير الخارجية

سامح الحنفي

وزير الطيران

عدنان الفنجري

وزير العدل

شريف الشربيني

وزير الإسكان

حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

عبدالمجيد صقر

وزير التنمية المحلية

كريم بدوي

وزير البترول

محمد عبد اللطيف

وزير التربية والتعليم

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا