نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل بائعًا للجرائد.. من هو الدكتور محمد عبداللطيف المرشح بقوة لوزير التربية والتعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محمد اللطيف وزير التعليم الجديد، المرشح بقوة لحقيبة التعليم خلفًا للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

منذ أن تم الإعلان عن اسم الدكتور محمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم، خلفًا للدكتور رضا حجازي، وبدأ البعض يبحث عن من هو الدكتور محمد عبداللطيف.

من هو محمد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد

سافر الدكتور محمد عبداللطيف لأمريكا للتعليم، وهو في سن الثالثة عشر، وحينها تفاجئ أن الجميع يعمل مع الدراسة، وفي ذلك الوقت قرر العمل أيضًا، وعمل بائعًا للجرائد، ثم عمل "ويتر" أو “نادل” في مطعم؛ حيث أنه كان دائمًا فخور بكل عمل مر به، وأنه تعلم في وقت مبكر الاعتماد على نفسه والمسؤولية، وذلك وفقًا لتصريحاته السابقة.

من هو وزير التعليم الجديد

واستكمل محمد عبداللطيف دراسته الجامعية في مصر، بعد إتمامه الثانوية، وفضل الاستمرار في العمل مع الدراسة، مشيرًا إلى أنه حينما عاد من أمريكا لم يدخل في مجال التعليم، مشيرًا إلى أنه في مجال التعليم من 25 عامًا.

الدكتور محمد عبداللطيف، هو نجل الدكتورة نرمين إسماعيل، وصاحبة مدراس نرمين إسماعيل، والتي يشغل "عبد اللطيف" المدير التنفيذي لمجموعة المدرسة، والتي لها أكثر من فرع في مختلف أنحاء الجمهورية.

كشفت مصادر خاصة، عن ترشيح الدكتور محمد عبد اللطيف ليتولى حقيبة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلفًا للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن عبد اللطيف يتولى منصب المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل.

وأشارت المصادر، إلى أن الدكتور محمد عبداللطيف، هو المدير التنفيذي لمدارس الدكتورة نرمين إسماعيل، والدته، وهي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أدفنست إديوكيشين مالكة مجموعة مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل NIS.

يذكر أن، قد أكد مصدر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بأن الدكتور رضا حجازي، غادر اليوم الثلاثاء، مقر الوزارة، بعد أن تم إخباره برحيله من الحكومة، وأنه ليس من ضمن التشكيل الوزاري الجديد.