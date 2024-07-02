مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

أفاد مصدر حكومي مطلع لقناة «إكسترا نيوز» بتعيين منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، وتعيين شريف فتحي وزيرا للسياحة، ضمن التشكيل الوزاري لحكومة مصطفى مدبولي الجديدة.





ويشمل التغيير عددًا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، حيث سيتم تغيير ما يقرب من 20 حقيبة، فيما سيتم دمج وزارات واستحداث أخرى لمواكبة التحديات.

وكشف مصدر حكومي، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.