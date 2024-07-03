9 سيدات.. الوزيرات والنائبات في الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وزيرات الحكومة الجديدة

تلعب المرأة المصرية دورا فاعلا ومؤثرا في تحقيق التنمية المستدامة لذلك اهتمت الدولة بإعطائها الحق في المشاركة الفاعلة في كل نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.





وشهد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعيين عدد من الوزيرات ونائبات الوزراء من ذوى الكفاءة والخبرة وهذا ما يوضحه الإنفوجراف. ويأتي ذلك تعزيزا لدور المرأة في تقلد أهم الوظائف وأرفع المناصب القيادية، لتحظى بالمكانة اللائقة التي تستحقها.

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