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أحمد جودة - القاهرة - وزير المالية: نساند الحكومة الجديدة ودعم «الطاقة» أبرز أولوياتنا

صرح الدكتور أحمد كوجك وزير المالية الجديد بعد أداء اليمين الدستوري بعدة تصريحات خاصه عبر قناة إكسترا نيوز وقال كوجك، إن أولويات الحكومة تساندها وزارته بالشكل المطلوب، وتوفر التمويلات المطلوبة لها، خاصة قطاع الطاقة الحيوي والاستراتيجي، الذي سنكون مساندين للغاية له خلال المرحلة المقبلة، وسنوفر الاحتياجات والسلع الأساسية كافة للجمهور، خاصة الدواء.

وشدد «كوجك» خلال اللقاء الحصري لشاشة إكسترا نيوز، على أن وزارته ستعمل مع المجموعة الاقتصادية كفريق واحد، لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وتحقيق أعلى مؤشرات اقتصادية ممكنة في ظل التحديات القائمة، معربا عن تفاءله الكبير بالمجموعة الاقتصادية التي جرى تشكيلها والتناغم بين الحقائب المختلفة داخلها.

أبرز تصريحات وزير المالية الجديد

وزير المالية: نساند الحكومة الجديدة ودعم «الطاقة» أبرز أولوياتنا

وزارة المالية، وأكد أحمد كوجك، أنَّ التنسيق بين وزارته وبقية الوزارات الأخرى، وتحديد الأولويات بوضوح، هو الدور التقليدي والمحوري للمالية، واستمر نسعى لتحقيق أعلى نجاح للجميع والعمل جماعي وليس فردي، ونحظى بفرص جيدة لبناء نجاحات وصفقات كبرى، وسنكون عنصر فاعل وداعم للحكومة الجديدة ونجاحها.

ويرى وزير المالية، أن الفرصة كبيرة لتحقيق نجاحات، في ظل الاستقرار الذي نعيشه، والتشكيل الجديد والبناء على نجاحات قريبة، مثل صفقة رأس الحكمة، مشددا على أنه لا بد من الإيمان بقوة الاقتصاد المصري، والانطلاقة الاقتصادية المرتقبة ستتحقق عبر إعطاء الثقة ووضوح الرؤية للجميع والمساندة، متوقعا جذب مزيد من الاستثمارات باستثمار رغبة مؤسسات دولية وكيانات في ضخ رؤوس أموال في مصر.

وكان قد تولي الدكتور أحمد كوجك مهام منصب وزير المالية في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في الولاية الثانية له اليوم بعد أداء اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية خلفًا للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق.