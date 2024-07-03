أسامة الأزهري.. صائد اللؤلؤ على كرسي وزارة الأوقاف «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - ولد في الإسكندرية 16 يوليو 1976 ونشأ في سوهاج
حرص والده منذ سنوات "الأزهري" الأولى على أن يحفظه القرآن الكريم
التحق بالأزهر ولاحظ والده نهم طفله للمطالعة والقراءة وشغفه بالعلم والعلماء
حصل على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر 1999
فور تخرجه عمل معيدًا بقسم الحديث بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط
في 2005 حصل على الماجستير في الحديث الشريف وعلومه من كلية أصول الدين
عمل مدرسًا مساعدًا بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالزقازيق 2005
حصل على الدكتوراة من كلية أصول الدين بمرتبة الشرف الأولى في 2011
شغل منصب المستشار الديني لرئيس الجمهورية
يشغل منصب عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان
يحظى باحترام وتقدير واسع من قبل العلماء والمثقفين والجمهور العام
الأزهري من الداعين إلى الحوار بين الأديان والثقافات
له مساهمات في العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي
للدكتور الأزهري مؤلفات مهمة أبرزها صائد اللؤلؤ والحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين
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