أول تصريح لوزير السياحة عقب اليمين الدستورية: لدينا تكليفات ومستهدفات واضحة

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أحمد جودة - القاهرة - عقب أدائه اليوم لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، توجه السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسلم مهام عمله.

أول تصريح لوزير السياحة والآثار عقب اليمين الدستورية: مصر كمقصد سياحي عالمي

وأشار السيد شريف فتحي، في أول تصريحات له بعد أدائه اليمين الدستورية، إلى أن جميع التحديات الموجودة أمام الحكومة الجديدة تم تناولها في تكليفات رئيس الجمهورية للوزراء الجدد كلٍ فيما يخصه، وكذلك خلال النقاشات التي تمت مع دولة رئيس الوزراء، للعمل عليها سويًا لتحقيق التطلعات والأهداف المرجوة.

وأكد على المكانة السياحية الهامة لمصر باعتبارها من المقاصد السياحية العالمية، موضحًا أن من أبرز الملفات التي سيتم استكمال العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الطموحة من صناعة السياحة في مصر، والتي تتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وأعداد رحلات الطيران بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي، وكذلك الحفاظ على الآثار المصرية وافتتاح المتحف المصري الكبير والاستفادة من الإمكانيات السياحية والأثرية في مصر بصورة أكبر، واستكمال الخطوات التي اتخذتها الوزارة في ملف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار.

نبذة عن السيرة الذاتية السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار

شريف فتحي هو من الشخصيات المعروفة والمشهود لها بالكفاءة في مجالات الطيران المدني والسياحة.

تولي سابقًا منصب وزير الطيران المدني لجمهورية مصر العربية، كما شغل سيادته منصب الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي لمنظمة الشركاء الدوليين للتطوير والاستدامة والابتكار في مجال الطيران المدني (iPADIS) ومقرها مونتريال –كندا، كما شغل مناصب غير تنفيذية في رئاسة وعضوية عدد من الشركات.

يتمتع فتحي بخبرات طويلة تتعدي 35 عامًا في مجالات الإدارة والقيادة في العديد من المؤسسات والدول، فقد عمل في الخطوط الجوية الهولندية –KLM كمدير إقليمي لعدة دول، كما شغل منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد الدولي للنقل الجوي – IATA، بالإضافة إلى عمله كرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لشركات: القابضة لمصر للطيران، أير كايرو والعربية للطيران.

وشغل أيضًا منصب رئيس الجمعية العامة لعدة شركات، كما حظي بعضوية مجلس المحافظين للاتحاد الدولي للنقل الجوي –IATA، والمجالس التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي واتحاد شركات الطيران الإفريقية وتحالف ستار العالمي لشركات السياحة.