نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيرة الذاتية لوزير الدفاع الجديد القائد العام للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عين الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى



السلاح: المدفعية

الرتبة: فريق أول

تاريخ الميلاد: 27/6/1955

تخرج من الكلية الحربية عام 1977

الدفعة 69 حربية

التأهيل العسكرى:

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية.

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.

الوظائف الرئيسية التي شغلها:

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديرًا لمعهد المدفعية ثم نائبًا لمدير إدارة التجنيد والتعبئة، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، ونائب مدير الكلية الحربية، ومدير كلية القادة والأركان، ثم مديرًا لإدارة الشرطة العسكرية، ثم مساعدًا لوزير الدفاع ثم عين محافظًا للسويس عام 2018.

الأنواط والنياشين:

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، نوط 25 ابريل 1982، ونوط الخدمة الممتازة، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية اليوبيل الذهبى للثورة، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء، وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو.