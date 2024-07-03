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وزير التعليم: رؤيتنا ترتكز على مواجهة التحديات المزمنة والتطوير التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: رؤيتنا ترتكز على مواجهة التحديات المزمنة والتطوير التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في أول أيام مباشرة مهامه من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب تأدية اليمين الدستورية بتوجيه رسالة شكر وتقدير للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، كما تضمنت الرسالة الإعلان عن أهم ملامح رؤيته حول استكمال مسيرة تطوير منظومة التعليم وحشد كافة الجهود للتغلب على التحديات.

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وفيما يلي نص الرسالة:

أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير الدكتور رضا حجازي على ما بذله من جهود عظيمة على مدار سنوات طويلة دفع خلالها بعصارة خبراته وبمنتهى الإخلاص والأمانة لتطوير كافة جوانب المنظومة التعليمية وحقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في شتى جوانب المنظومة..وأتعهد باستكمال مسيرة تطوير المنظومة وحشد كافة الجهود بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على وضع ملف التعليم في ظل الجمهورية الجديدة على رأس أولويات الدولة المصرية باعتباره أساس بناء الإنسان المصري.

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كما أتعهد بالدفع برؤية جديدة لمواجهة واجتياز كافة التحديات المزمنة التي تواجه ملف التعليم ووضع أطر أكثر فعالية، ترتكز أهم محاورها على التطوير التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية وتطوير مهارات الطلاب وقدرات المعلمين باعتبارهم عماد العملية التعليمية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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