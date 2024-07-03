محافظ بنى سويف لـ إكسترا نيوز: الدولة عازمة على الاستمرار فى مشاريع تمكين الشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 10:29 مساءً - أكد الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، أن هناك ثقة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشباب، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى مشاريع تمكين الشباب، الذي لم يعد مجرد مشروع عادي، لكنه أصبح مشروعا قوميا لتمكين الشباب.

وشدد "هاني"، خلال لقاء خاص له مع الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أنه مستمر ويستكمل المشروعات التي بدأت في محافظة بني سويف خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن هناك العديد من المشروعات القومية والتنموية الاقتصادية، التى تستمر المحافظة بها، مشيرا إلى أن تلك المشروعات أحدثت نقلة في المحافظة لتكون من أقوى المحافظات في المجال الاقتصادي والصناعي.

وتابع: "مبادرة حياة كريمة حولت حياة المواطنين في محافظة بني سويف إلى الأفضل، لكن الأهم هو أن المحافظة شابة، وهناك تواجد شبابي على صعيد القيادات، وهذا ما جعل محافظة بني سويف في الوضع الأفضل".