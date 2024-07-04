محافظ دمياط: التواجد وسط المواطنين وحل مشاكلهم فى مقدمة الأولويات

جدة - نرمين السيد - الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط

أكد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط حرصه على بذل أقصى الجهود لدعم كل الملفات المطروحة على الساحة لخدمة أبناء المحافظة ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، كما أكد أن التواجد وسط المواطنين والعمل على حل مشاكلهم ستكون فى مقدمة الأولويات.





جاء لذك خلال لقاء الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الخميس، مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتيرعام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

ووصل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، صباح اليوم، إلى محافظة دمياط، بعد أدائه اليمين الدستورية محافظًا لدمياط أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مراسم حلف اليمين لأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونوابهم. وأعرب الدكتور أيمن الشهابى عن خالص اعتزازه بثقة القيادة السياسية لاختياره بهذا المنصب.

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