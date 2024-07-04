وست هام يقدم عرضًا لضم ماكس كيلمان من وولفرهامبتون

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – قدم نادي وست هام يونايتد عرضًا قويًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني لضم ماكس كيلمان، قائد فريق وولفرهامبتون ضن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وجاءت محاولات وست هام للتعاقد مع اللاعب بناءً على رغبة المدير الفني جولين لوبيتيغي، حيث يعد كيلمان هدف أساسي بالنسبة له لدعم قلب دفاع الفريق.

ويقدم كيلمان البالغ من العمر 27 عامًا مستويات رائعة بقيص وولفرهامبتون، ويقدر النادي قيمته بنحو 45 مليون جنيه إسترليني، حيث تم رفض عرض بقيمة 30 مليون إسترليني من نابولي العام الماضي.

وذكرت التقارير أن نادي وولفرهامبتون لا يريد أن يخسر خدمات كيلمان لكنه يدرك أن البيع الكبير هذا الصيف سيمنح غاري أونيل مساحة أكبر في فترة الانتقالات.