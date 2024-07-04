وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قيادات وأعضاء قطاع الهجرة بالوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 05:25 مساءً - اجتمع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس، مع قيادات وأعضاء قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالوزارة فى أول اجتماع عقب الإعلان عن ضم اختصاصات وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية وتكليف نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشى بالأشراف على هذا القطاع.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة فى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أشار إلى أن الوزير بدر عبد العاطي أكد على أهمية مواصلة مسيرة العمل والإنجاز لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج والعمل على إيجاد آليات جديدة لتحسين قنوات التواصل مع المواطن، أخذاً في الاعتبار حجم الجاليات المصرية في الخارج وكثافتها وتوزيعها الجغرافي.