دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي آرني سلوت، تحضيراته للموسم الرياضي المقبل 2024-2025. إقرأ أيضاً.. وشهدت تحضيرات الريدز غياب الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق بسبب قضاءه فترة إجازة بعد انتهاء الموسم الماضي. وكان ليفربول أنهي منافسات الموسم المنقضي وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة. ومن المقرر أن يفتتح ليفربول نظيره مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي بمواجهة فريق إيبسويتش تاون الصاعد حديثاً إلي البريميج في أول مباراة ستجمع بين الثنائي المصري محمد صلاح وسام مرسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون صلاح.. ليفربول يبدأ التحضير للموسم الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.